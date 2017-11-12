Agu’dan kötü haber!

Sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edilen Mikel Agu'dan Bursaspor'a kötü haber geldi. Nijeryalı orta sahanın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuzun bonservisine sahip olan Porto'dan onay geldikten sonra birkaç gün içinde ameliyatı planlanmaktadır" denildi.