 Agu’dan kötü haber! – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Agu’dan kötü haber!

    Agu’dan kötü haber!
    Sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edilen Mikel Agu'dan Bursaspor'a kötü haber geldi. Nijeryalı orta sahanın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuzun bonservisine sahip olan Porto'dan onay geldikten sonra birkaç gün içinde ameliyatı planlanmaktadır" denildi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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