 Bursaspor'lu futbolcu 4 hafta yok – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bursaspor'lu futbolcu 4 hafta yok

    Bursaspor'lu futbolcu 4 hafta yok

    Bursaspor'da sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edilen Mikel Agu'nun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takım kampından dönen Agu'nun, Bursa'daki bir özel hastanede MR'ı çekilerek, gerekli kontrolleri yapıldı.

    Bu kontroller sonucunda Agu'nun sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Agu'ya, artroskopik menisektomi ameliyatı yapılmasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bonservisine sahip olan Porto'dan onay geldikten sonra birkaç gün içinde ameliyatı planlanmaktadır. Ameliyat sonrası en az 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir." denildi.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:41
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