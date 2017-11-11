Bursaspor'lu futbolcu 4 hafta yok
Bursaspor'da sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edilen Mikel Agu'nun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takım kampından dönen Agu'nun, Bursa'daki bir özel hastanede MR'ı çekilerek, gerekli kontrolleri yapıldı.
Bu kontroller sonucunda Agu'nun sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Agu'ya, artroskopik menisektomi ameliyatı yapılmasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bonservisine sahip olan Porto'dan onay geldikten sonra birkaç gün içinde ameliyatı planlanmaktadır. Ameliyat sonrası en az 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir." denildi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:41
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Toplam 3
Yorum
Aslan BUNLAR YANLIS KIYASLAMALAR ! HELE NEYMAR'LA ALLAH AKIL FIKIR VERSIN KIYASLAYANA
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Yasin Öztekin, formaya uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
Aslan YASIN COK KALITELI BIR FORVET AMA SON HAMLELERINI DOGRU YAPAMIYOR ZATEN YAPSA B.DORTMUNTDAN TÜRKIYEYE DEGIL REAL MADRIT'E GIDERDI
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Toplam 1
Yorum
Aslan BU KADAR SISTEM KARMASASINA TAKILMA OYUN ICINDE POZISYONA VE RAKIBE HATTA SKORA GÖRE HERSEY KARISIR HERKES HERYERDE OYNAYABILMELI
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