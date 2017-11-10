 Genç Zeynullah devlerin takibinde – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Genç Zeynullah devlerin takibinde

    Genç Zeynullah devlerin takibinde
    BURSASPOR'un U16 takımında oynayan orta saha Zeynullah Türkay, İngiltere'den 2 ve Almanya'dan 1 kulüp tarafından takibe alındı. Alman kulübü yetkililerinin önümüzdeki ay Zeynullah'ın ailesi ve kulüp yetkilileriyle görüşmek için Bursa'ya geleceği öğrenildi. Türkiye 14 ve 15 yaş altı takımlarında 11 kez milli formayı giyen genç yıldız adayının babası ise kulüp ismi vermekten kaçındı.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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