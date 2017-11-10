En büyük transfer Paul Le Guen

BURSA İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, takımın durumu ve transfer konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ademoğlu, "En büyük transferimiz hocamız. Paul Le Guen, çok üst düzeyde bir hoca. Her geçen gün daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi. İkinci Başkan, F.Bahçe'de görev yapan eski gol kralları Brezilyalı Fernandao'nun tekrar dönüşü için ise yönetimle yapılacak görüşmeler sonrası devre arasını işaret etti.