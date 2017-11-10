Bursaspor'a Yusuf'dan iyi haber
Bursaspor'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Erdoğan'ın Kardemir Karabükspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Bursaspor, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına öğle sonrası yaptığı idmanla devam etti. Yeşil beyazlı ekip günün tek antrenmanı öncesinde 10 Kasım nedeniyle Türk bayraklarıyla, kendilerini ziyarete gelen minik öğrencilerle birlikte poz vererek, büyük önder Atatürk'ü andı.Ardından ısınma koşularıyla başlayan antrenman top çalışmasıyla devam etti.
Daha sonra oyuncularıyla bir konuşma yapan Le Guen, yarın U21 takımı ile oynanacak olan antrenman maçında herkesin forma giyeceğini belirtti. Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Paschal Onyedika Okoli ve Yusuf Erdoğan katılmazken; Paschal'ın sol bacağında oluşan kemik ödemi nedeniyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi. Fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Yusuf Erdoğan ise yeşil-beyazlı ekibin ligin 13'üncü haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçına yetişecek. Aynı zamanda sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş da antrenmanda yer almadı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:34
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
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