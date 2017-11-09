Müthiş maç için start verdi

MİLLİ aradan sonra ligin flaş ekiplerinden Göztepe'yle evinde müthiş bir karşılaşmaya çıkacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarına giden oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım ve Yusuf Erdoğan katılmadı.