 Müthiş maç için start verdi – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Müthiş maç için start verdi

    Müthiş maç için start verdi
    MİLLİ aradan sonra ligin flaş ekiplerinden Göztepe'yle evinde müthiş bir karşılaşmaya çıkacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarına giden oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım ve Yusuf Erdoğan katılmadı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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