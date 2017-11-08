Timsah'ın gururu

Harun Tekin, Enes Ünal, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy... Yeşil-beyazlılar’ın ‘Vakıfköy fabrikasında’ binbir emekle yetiştirip, Türk futboluna hediye ettiği milli isimler...

2020 AVRUPA Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımımızın 26 kişilik yenilenen ve gençleşen kadrosunda Bursaspor patentli tam 5 futbolcu bulunuyor. Harun Tekin, Okan Kocuk, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Enes Ünal, ayyıldızın altında bayrağımızı büyük bir gururla maçlarda temsil edecek... Ayrı ca kadroda bulunan 3 milli kalecinin ikisi de yeşil-beyaz patentli... 1989 doğumlu Harun 7 yıldır Bursaspor'da ve sergilediği üstün performansla büyük takımların iştahını kabartıyor. Tam 2 sezondur TFF 1. Lig'de Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık olarak oynayıp tecrübe kazanmaya devam eden 22 yaşındaki Okan Kocuk da Vakıfköy'den yetişen bir diğer isim. Bu, yeşil-beyazlı takım adına başlı başına çok büyük bir gurur oldu... Bu noktada, Okan'ı kulübede oturtup gelişimini yavaşlatmak yerine 2 yıldır kiralama projesini gerçekleştiren Bursaspor'u da kutlamak gerek. 7



ÜMİT DE VAKIFKÖY'DEN...

PEKİ ya Ümit Milli Takımımız'daki durum nasıl? Bir de ona bakalım: Tam 7 Vakıfköylü "ümit" var. DÖRT Timsah; kaleci Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı, Kubilay Kanatsızkuş... AYRICA İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ve Göztepe'den Doğanay Kılıç da Vakıfköy'den yetişti. Bu futbolcular formalarını giydikleri takımlarında oldukça önemli süreler alıyor, başarılarıyla göz dolduruyor. TÜRK futbolu, "kaliteli yerli oyuncu yetişmiyor" diye dert yanarken, Bursa milli bazda tescillenen bu üretkenliğiyle ne kadar gurur duysa azdır.



Serkan Yetişmişoğlu