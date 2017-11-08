Timsah'ın gururu
Harun Tekin, Enes Ünal, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy... Yeşil-beyazlılar’ın ‘Vakıfköy fabrikasında’ binbir emekle yetiştirip, Türk futboluna hediye ettiği milli isimler...
ÜMİT DE VAKIFKÖY'DEN...
PEKİ ya Ümit Milli Takımımız'daki durum nasıl? Bir de ona bakalım: Tam 7 Vakıfköylü "ümit" var. DÖRT Timsah; kaleci Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı, Kubilay Kanatsızkuş... AYRICA İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ve Göztepe'den Doğanay Kılıç da Vakıfköy'den yetişti. Bu futbolcular formalarını giydikleri takımlarında oldukça önemli süreler alıyor, başarılarıyla göz dolduruyor. TÜRK futbolu, "kaliteli yerli oyuncu yetişmiyor" diye dert yanarken, Bursa milli bazda tescillenen bu üretkenliğiyle ne kadar gurur duysa azdır.
Serkan Yetişmişoğlu
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:21
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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