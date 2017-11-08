Bursaspor transfer için para arıyor

BURSASPOR Başkanı Ali Ay, yaklaşan devre arası öncesi transfer politikaları hakkında Bursa.com'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Ara transferde takviye yapacaklarını ancak maddi olarak güç durumda bulunduklarını belirten Ay, "Özellikle golcü oyuncu için isteğimiz tabii ki var. Kulübemiz de çok yetersiz. Orayı da güçlendirmemiz lazım. Bunları biliyor ve taraftarımız kadar istiyoruz; ancak mali tablo da önümüzde adeta duvar. Mevcut futbolcu ve personel ödemeleri dahi bizi zorluyor. Bu şartlarda hem bu ödemeleri yapmak hem de transfere para bulmak için kaynağa ihtiyacımız var. Hep söylüyorum 3 milyonluk şehrimiz potansiyeli kadar kulübe destek verse mali sıkıntımız kalmayacak. Ama sorunları çözmek için varız" diye konuştu.