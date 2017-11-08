 Bursaspor transfer için para arıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor transfer için para arıyor

    Bursaspor transfer için para arıyor
    BURSASPOR Başkanı Ali Ay, yaklaşan devre arası öncesi transfer politikaları hakkında Bursa.com'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Ara transferde takviye yapacaklarını ancak maddi olarak güç durumda bulunduklarını belirten Ay, "Özellikle golcü oyuncu için isteğimiz tabii ki var. Kulübemiz de çok yetersiz. Orayı da güçlendirmemiz lazım. Bunları biliyor ve taraftarımız kadar istiyoruz; ancak mali tablo da önümüzde adeta duvar. Mevcut futbolcu ve personel ödemeleri dahi bizi zorluyor. Bu şartlarda hem bu ödemeleri yapmak hem de transfere para bulmak için kaynağa ihtiyacımız var. Hep söylüyorum 3 milyonluk şehrimiz potansiyeli kadar kulübe destek verse mali sıkıntımız kalmayacak. Ama sorunları çözmek için varız" diye konuştu.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor transfer için para arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.