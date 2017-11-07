Timsah 7 sezon sonra ilkleri yaşıyor

KASIMPAŞA deplasmanında 2-0'dan geri gelip uzatmada beraberliği yakalayan Bursaspor, şampiyon olduğu 2009-2010 sezonundan sonra ilk 11 haftada en fazla gol sevincini bu yıl yaşıyor. 11 haftada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Timsah, filelere 22 gol gönderirken, maç başına 2 gol ortalamasıyla son yılların da en gollü sezonunu geçiriyor. Yeşil-beyazlılar, Ertuğrul Sağlam'la şampiyonluk sezonunda 11. haftada 25 golün altına imza atmıştı.