 Timsah 7 sezon sonra ilkleri yaşıyor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Timsah 7 sezon sonra ilkleri yaşıyor

    Timsah 7 sezon sonra ilkleri yaşıyor
    KASIMPAŞA deplasmanında 2-0'dan geri gelip uzatmada beraberliği yakalayan Bursaspor, şampiyon olduğu 2009-2010 sezonundan sonra ilk 11 haftada en fazla gol sevincini bu yıl yaşıyor. 11 haftada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Timsah, filelere 22 gol gönderirken, maç başına 2 gol ortalamasıyla son yılların da en gollü sezonunu geçiriyor. Yeşil-beyazlılar, Ertuğrul Sağlam'la şampiyonluk sezonunda 11. haftada 25 golün altına imza atmıştı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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