Bursa pes etmedi

Lig'de Kasımpaşa-Bursaspor arasında haftanın en keyifli maçlarından biri oynandı. 32'de'nun getirdiği toptadüzgün bir vuruşla Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra Paşa bu kez'la geldi. Pasını Mensah'a aktardı.da tıpkı geçen hafta olduğu gibi harika golle farkı 2'ye çıkardı.yarıda dakikalar 57'yi gösterirkenkırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu andan itibaren direksiyona geçen, Kasımpaşa kalesini abluka altına aldı. Timsah, 89'da genç stoperi'un golüyle umutlandı. 90+4'tesahne aldı. Nefis bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Bursaspor bu golle 1 puanı aldı.?KASIMPAŞA cephesi maç sonu hakem Suat Arslanboğa'ya öfkeliydi. Teknik direktör Kemal Özdeş "Maçın kader anı Trezeguet'nin atılışı. Haksızca atıldı. Bu sertlikte maça bu seviyede hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse yönetirdi" dedi.'BURSASPOR'UN hocası Paul Le Guen ise şunları söyledi: "İlk yarıda hızlı ataklarla bizi cezalandırdılar. İkinci yarıya iyi başlangıç yaptık. Maç sonunda bu geri dönüşü tamamlamamız önemliydi. 1 puan bu şartlarda iyi oldu. Ama daha dikkatli olmalıyız"