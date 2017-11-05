 Bursa pes etmedi – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Bursa pes etmedi

    Bursa pes etmedi

    Nefesleri kesen maçta Kasımpaşa, Eduok ve Mensah ile 2-0’ı buldu. Paşa “3 puan cepte” derken Ertuğrul 89’da farkı 1’e indirdi 90+4’te Aziz Behich eşitliği sağladı

    SÜPER Lig'de Kasımpaşa-Bursaspor arasında haftanın en keyifli maçlarından biri oynandı. 32'de Sadiku'nun getirdiği topta Eduok düzgün bir vuruşla Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra Paşa bu kez Popov'la geldi. Pasını Mensah'a aktardı. Mensah da tıpkı geçen hafta olduğu gibi harika golle farkı 2'ye çıkardı.

    TREZEGUET 57'DE ATILDI
    İKİNCİ yarıda dakikalar 57'yi gösterirken Trezeguet kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu andan itibaren direksiyona geçen Bursaspor, Kasımpaşa kalesini abluka altına aldı. Timsah, 89'da genç stoperi Ertuğrul'un golüyle umutlandı. 90+4'te Aziz Behich sahne aldı. Nefis bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Bursaspor bu golle 1 puanı aldı.

    HAKEME GEREK YOK
    ?KASIMPAŞA cephesi maç sonu hakem Suat Arslanboğa'ya öfkeliydi. Teknik direktör Kemal Özdeş "Maçın kader anı Trezeguet'nin atılışı. Haksızca atıldı. Bu sertlikte maça bu seviyede hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse yönetirdi" dedi.

    BU PUAN ÖNEMLİ
    'BURSASPOR'UN hocası Paul Le Guen ise şunları söyledi: "İlk yarıda hızlı ataklarla bizi cezalandırdılar. İkinci yarıya iyi başlangıç yaptık. Maç sonunda bu geri dönüşü tamamlamamız önemliydi. 1 puan bu şartlarda iyi oldu. Ama daha dikkatli olmalıyız"

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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