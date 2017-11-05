Bursa pes etmedi
Nefesleri kesen maçta Kasımpaşa, Eduok ve Mensah ile 2-0’ı buldu. Paşa “3 puan cepte” derken Ertuğrul 89’da farkı 1’e indirdi 90+4’te Aziz Behich eşitliği sağladı
TREZEGUET 57'DE ATILDI
İKİNCİ yarıda dakikalar 57'yi gösterirken Trezeguet kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu andan itibaren direksiyona geçen Bursaspor, Kasımpaşa kalesini abluka altına aldı. Timsah, 89'da genç stoperi Ertuğrul'un golüyle umutlandı. 90+4'te Aziz Behich sahne aldı. Nefis bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Bursaspor bu golle 1 puanı aldı.
HAKEME GEREK YOK
?KASIMPAŞA cephesi maç sonu hakem Suat Arslanboğa'ya öfkeliydi. Teknik direktör Kemal Özdeş "Maçın kader anı Trezeguet'nin atılışı. Haksızca atıldı. Bu sertlikte maça bu seviyede hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse yönetirdi" dedi.
BU PUAN ÖNEMLİ
'BURSASPOR'UN hocası Paul Le Guen ise şunları söyledi: "İlk yarıda hızlı ataklarla bizi cezalandırdılar. İkinci yarıya iyi başlangıç yaptık. Maç sonunda bu geri dönüşü tamamlamamız önemliydi. 1 puan bu şartlarda iyi oldu. Ama daha dikkatli olmalıyız"
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Bursa pes etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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