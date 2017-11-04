Timsah’a şok!

Bursa, Kasımpaşa deplasmanına 6 eksikle gitti

LİGDE 3 maçtır bileği bükülmeyen Bursaspor, bugün Kasımpaşa deplasmanında bu serisini galibiyetle sürdürmek istiyor. Ancak sakat futbolcuların fazlalığı ise teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Yeşil-beyazlılar'da 6 oyuncu sahada yer alamayacak. Sakatlığı devam eden Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Yusuf Erdoğan ve Emre Taşdemir'in yanı sıra iyileşme sinyalleri veren Onur Atasayar ile Furkan Özçal da Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Her iki takımda da cezalı bir oyuncu bulunmazken, lacivert-beyazlılar'da da Fode Koita'nın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.