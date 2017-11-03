Bursaspor’da 6 eksik

GEÇTİĞİMİZ haftayı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Bursaspor, Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksikle çalışmalarına devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Onur Atasayar ve Yusuf Erdoğan'dan yoksun olan yeşil-beyazlılar, teknik direktöre Paul Le Guen yönetiminde hız kesmiyor.