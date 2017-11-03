 Bursaspor’da 6 eksik – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Bursaspor’da 6 eksik

    Bursaspor’da 6 eksik
    GEÇTİĞİMİZ haftayı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Bursaspor, Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksikle çalışmalarına devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Onur Atasayar ve Yusuf Erdoğan'dan yoksun olan yeşil-beyazlılar, teknik direktöre Paul Le Guen yönetiminde hız kesmiyor.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
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