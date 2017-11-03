Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik prova ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından kara yolu ile İstanbul'a hareket etti.
Teknik direktör Le Guen tarafından kadroya alınmayan Deniz Yılmaz, Bilal Kısa ve İsmail Konuk ile sakatlıkları süren Furkan Özçal, Sercan Yıldırım, Josua John, Onur Atasayar ve Yusuf Erdoğan kafilede bulunmuyor.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:53
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Onazi’den iyi haber
Toplam 1
Yorum
baksoy O takımda iken onu silip çöpe aranlar utansın ?
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 25
Yorum
VAR Çizgideki hakem Ali Palabıyık, yan hakem de Satman.. o 3 lünün aynı sahada hakemlik yapması terör eylemi sayılmalı...
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Şeffaflık...
Toplam 2
Yorum
baksoy Evet sayın ÇAKIR bütün kabahat onda ve ona güvenen yönetimde biri evine gitti diğerleri de bir an önce gider inşallah ?
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