 Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    , hazırlıklarını tamamladı

    Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı

    Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

    Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik prova ile tamamlandı.

    Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından kara yolu ile İstanbul'a hareket etti.

    Teknik direktör Le Guen tarafından kadroya alınmayan Deniz Yılmaz, Bilal Kısa ve İsmail Konuk ile sakatlıkları süren Furkan Özçal, Sercan Yıldırım, Josua John, Onur Atasayar ve Yusuf Erdoğan kafilede bulunmuyor.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:53
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