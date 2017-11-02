‘Ertuğrul için beni arasın’

BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, Mircea Lucescu'nun milli takım için yeşil ışık yaktığı genç stoperleri Ertuğrul Ersoy için, "Ertuğrul için Lucescu ile telefonda konuşmadım. Eğer ararsa her zaman müsaitim. Hatta kameralar önünde telefon numaramı da verebilirim" diye esprili bir yaklaşımda bulundu.