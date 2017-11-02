Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonları ve taktik prova ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları süren Josua John ve Furkan Özçal takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Yusuf Erdoğan, Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir ve Onur Atasayar'ın tedavilerine devam edildi.

Bursaspor, yarın yapacağı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a gidecek.