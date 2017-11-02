Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonları ve taktik prova ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları süren Josua John ve Furkan Özçal takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Yusuf Erdoğan, Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir ve Onur Atasayar'ın tedavilerine devam edildi.
Bursaspor, yarın yapacağı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a gidecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:39
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Türkiye'nin tercihi yine A Spor
Toplam 4
Yorum
taraftar Düzgün TÜRKÇE beklemiyoruz ama lütfen ciyak ciyak bağırmasınlar. Spikerleri sayesinde müsabakaları sessiz izliyoruz.
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''Yusuf büyük futbolcu''
Toplam 4
Yorum
EMİR61. EĞER DİYORSANIZ ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORUZ? Kİ BENİM BUNA KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL,BU TARAFTAR ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR OL SAT.
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Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? Beşiktaş gruptan lider nasıl çıkar?
Toplam 16
Yorum
ercü 1-1 beraberlikte tek suçlu şenol güneş resmen korktu. beraberlik için oynadı.taliska son yarım saat oynamalıydı. iki agır adam ,ozi tolgay
Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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