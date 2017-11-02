 Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/bursaspor?id=09dc409d-9021-414f-b6ef-c93912dd6d9b" class="" rel="tag">Bursaspor</a> hazırlıklarını sürdürdü

    , Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonları ve taktik prova ile tamamlandı.

    Yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları süren Josua John ve Furkan Özçal takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Yusuf Erdoğan, Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir ve Onur Atasayar'ın tedavilerine devam edildi.

    , yarın yapacağı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a gidecek.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:39
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