Le Guen’den Lucescu’ya çağrı

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu’nun milli takım için yeşil ışık yaktığı genç oyuncu Ertuğrul Ersoy’un hak ederek formayı kazandığını söyledi. Le Guen, "Ertuğrul için Lucescu ile telefonda konuşmadım. Eğer beni ararsa ben her zaman müsaitim. Hatta kameralar önünde telefon numaramı da verebilirim" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştiren Bursasporlu oyuncuların keyifli oldukları gözlendi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Paul Le Guen, "Çalışmalarımız, hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sadece John'un geri dönmesini bekliyoruz. Onun dışında herkes katılım gösteriyor. Bu da antrenmanlarımızı iyi hale getiriyor. Aldığımız sonuçlar bize güven veriyor. Zaten geldiğimizden beri takıma devamlı bir güven aşılama çabası içindeydik. Son aldığımız sonuçlar da bize bu konuda çok yardımcı oldu, güven aşılama konusunda. Ligde takımlar arasında çok büyük farklar yok. Mütevazi olmalıyız ve çalışmalarımızı bu bağlamda sürdürmeliyiz. Kasımpaşa da geçen hafta Göztepe karşısında çok iyi bir galibiyet aldı. Onlar da mutlaka özgüvenle çıkacaktır. İyi bir takıma karşı oynayacağız" dedi.



"Şu anda bulunduğumuz yerden memnunum"

'Takım şu anda beklentinizin neresinde?' sorusuna ise Le Guen, "Geldiğim gün ilk olarak ilk basın toplantısında zaten belirtmiştim. Benim beklentim Bursaspor'u lig tablosunun ilk yarısına döndürebilmekti. İlk olarak hedefimiz buydu. Şu anda da bu hedefimize yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Şu anda bulunduğumuz yerden memnunum ama git gide daha iddialı hale gelebiliriz, gelmeliyiz. Çalışmalarımızı da her gün bu bağlamda sürdürüyoruz. Bu bağlamda beklentilerimiz uğruna çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"En büyük hedefim takımın gelişimine devam etmesini sağlayabilmek"

Ligin ilk yarısı sonundaki puan tahmininin sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Dürüstçe söylemem gerekirse bu konuya çok fazla kafa yormuyorum. En büyük düşüncem, en büyük hedefim takımın gelişimine devam etmesini sağlayabilmek. Kendimize ligin ilk yarısı itibariyle tabloda bir yer seçmek zor. Benim hedefim devamlılık arz eden bir takım inşa etmek ve bununla alakalı uğraşıyorum" şeklinde konuştu.



"Deplasman maçlarındaki performansımızı da geliştirmeliyiz"

'Takım iç sahada farklı, dış sahada farklı performans sergiliyor. Bunun sebebi nedir?' sorusuna da Le Guen, şu yanıtı verdi:

"Bence iç sahada harika bir taraftar desteği ile oynuyoruz ve gerçekten sonuçları almamızda bize çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda taraftarımızla yeni ve taze bir bağlantı, ilişki kurduk. Bunun da etkisi var diye düşünüyorum. Takım olarak belirli kısımları geliştirmemiz gerekiyor. Deplasmanda yaptığımız karşılaşmalar da bu kategoriye girebilir. Deplasman maçlarındaki performansımızı da geliştirmeliyiz. Sivas maçına aslına bakarsanız yeterince olmasa da iyiydik."



"Kameralar önünde numaramı verebilirim"

'Lucescu'nun Ertuğrul Ersoy ile ilgili olumlu söylemleri var. Bununla ilgili neler söyler? Lucescu kendisini aradı mı?' Rüştü Hanlı'yı son maçta oyuna almasında bunun etkisi var mı?' sorusuna da tecrübeli teknik adam, "Dürüstçe söylemem gerekirse bilmiyorum bir etkisi oldu mu olmadı mı ama Türk oyuncular da hak ederlerse oynuyorlar. Ertuğrul, antrenmanlarda, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla 11'deki yerini kazandı ve yerini hak ederek formayı kaptı. Seçimler hocalara bağlıdır. Oyunculara da bağlıdır bir anlamda teknik direktörlerin düşüncelerini değiştirmek. Ben hiçbir zaman bir oyuncu Türk mü yabancı mı ona bakmam. Bir oyuncu iyi mi, değil mi, takıma katkı verebilecek mi ona bakarım seçimlerimi yaparken. Şu anda Ertuğrul iyi bir seri yakaladı ama her maç kendisini kanıtlamaya devam etmek zorunda. Rüştü'nün de doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. İlk 11 oynamaya çok uzakta değil. Onun da kendisini kanıtlaması ve formayı kapması gerekecek. Lucescu çok uzun zamandır tanıdığım, uzun zamandır bildiğim bir insan futbol dünyasındaki. Kendisiyle telefonda görüşmedik ama kendisi zaten futbolu izleyerek analiz edebilecek ve kararlarını verebilecek kadar tecrübeli bir isim. Ben her zaman müsaitim eğer beni ararsa. Hatta kameralar önünde telefon numaramı da verebilirim. Kendisi ararsa istediği zaman görüşebilirim" yanıtını verdi.