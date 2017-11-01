Harun kapı duvar!

ANTALYASPOR karşısında 4-0'lık sonuçla şov yapan ve son 3 haftadır bileği bükülmeyen Bursaspor'da milli kaleci Harun Tekin'in de payı yadsınamaz. 28 yaşındaki başarılı kaleci, ligde toplam 247 dakikadır rakip oyunculara kalesinde gol izni vermiyor. Harun son olarak, 8. haftada sahalarında oynadıkları Osmanlıspor maçının 23. dakikasında Doukara'nın golüne engel olamadı.