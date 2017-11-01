Bursaspor Taraftarlar Derneği’nden Dündar’a teşekkür
Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Kemal Gürmen Saruhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a şükran plaketi takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, "Dernek olarak, sadece Bursaspor taraftarlarını değil Bursa'yı hedef alan çalışmalar içerisindesiniz. Gençlere ve öğrencilere yönelik eğitim kültürel çalışmalarınız takdire şayan. Bursaspor, şehrimizin en büyük markasıdır. Herkesin, bu takımı sahiplenmesi lazım. Bursaspor'un başarısı, Bursa'nın başarısıdır. Takımımız, bu sezon oldukça başarılı maçlar çıkarıyor. İnşallah 2010 yılındaki şampiyonluğu yeniden yaşarız. Takımımız adım adım o yönde ilerliyor. Dernek olarak yapacağınız eğitim ve kültürel sosyal sorumluluk projelerinde her zaman sizlerle birlikteyiz" diye konuştu. Saruhan, ziyarette Başkan Dündar'a Bursaspor atkısı ve dernek flaması hediye ederken, ayrıca teşekkür plaketi takdim etti.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:54
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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Hedefi belli değil Hedefi belli değilse rahatça küfür edebilirsiniz. Keyfinden küfür ediyorlar.Valbuena Kayserispor kulübesine bakarak küfrediyor ama hedef yok
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
N0_Name Gs'li olarak diyorum ki TFF derhal Caner'in cezasını silmeli. Yoksa işin içinden çıkamayacak.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
canyavuz muslera yada velbuana hakemin arkasından koşup ısrarla küfür etmiyor.ama canerin ki gerçekten abartılı...
Bursaspor Taraftarlar Derneği’nden Dündar’a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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