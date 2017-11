Bursaspor Taraftarlar Derneği’nden Dündar’a teşekkür

Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Kemal Gürmen Saruhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a şükran plaketi takdim etti.

Başkan Dündar, Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Kemal Gürmen Saruhan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Bursaspor ve dernek çalışmalarına katkılarından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür eden Saruhan, "Bursa'yı ve Bursaspor'u seven bir başkanımız var. Başkanımız, Bursasporumuz'a her zaman katkı sağlıyor ve destek veriyor. Takımımızın maçlarını da sürekli yakından takip ediyor. Bursaspor taraftarları adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, "Dernek olarak, sadece Bursaspor taraftarlarını değil Bursa'yı hedef alan çalışmalar içerisindesiniz. Gençlere ve öğrencilere yönelik eğitim kültürel çalışmalarınız takdire şayan. Bursaspor, şehrimizin en büyük markasıdır. Herkesin, bu takımı sahiplenmesi lazım. Bursaspor'un başarısı, Bursa'nın başarısıdır. Takımımız, bu sezon oldukça başarılı maçlar çıkarıyor. İnşallah 2010 yılındaki şampiyonluğu yeniden yaşarız. Takımımız adım adım o yönde ilerliyor. Dernek olarak yapacağınız eğitim ve kültürel sosyal sorumluluk projelerinde her zaman sizlerle birlikteyiz" diye konuştu. Saruhan, ziyarette Başkan Dündar'a Bursaspor atkısı ve dernek flaması hediye ederken, ayrıca teşekkür plaketi takdim etti.