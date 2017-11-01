Bursaspor hazırlıklarını sürüyor
Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen çalışmaya, sakatlıkları süren Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, John ve Furkan Özçal'ın dışında tüm oyuncular katıldı.
John ve Furkan Özçal takımdan ayrı çalışırken diğer sakat oyuncuların tedavilerine devam edildi.
Antrenman öncesi teknik direktör Paul Le Guen, oyuncularıyla saha ortasında bir süre görüştü.
Isınma koşularıyla başlayan, dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçının taktik provasını gerçekleştirdi.
Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:28
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 12
Yorum
gs bu tudor dan cacık olmaz, hiç bir oyuncu değişikliği doğru değil, oyunu okuma sıfır....
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 39
Yorum
UĞUR Türk futbolunu takip etmemek için bir neden daha. Alın liginiz sizin olsun.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 39
Yorum
vinyadur şimdi ben burda , başına veya sonuna isim yada kurum koymadan küfür edersem hedef belirli olmadığı için kimse bana bişi yapamaz öyle mi ?
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