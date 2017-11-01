 Bursaspor hazırlıklarını sürüyor – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    hazırlıklarını sürüyor

    Bursaspor hazırlıklarını sürüyor

    Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen çalışmaya, sakatlıkları süren Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, John ve Furkan Özçal'ın dışında tüm oyuncular katıldı.

    John ve Furkan Özçal takımdan ayrı çalışırken diğer sakat oyuncuların tedavilerine devam edildi.

    Antrenman öncesi teknik direktör Paul Le Guen, oyuncularıyla saha ortasında bir süre görüştü.

    Isınma koşularıyla başlayan, dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçının taktik provasını gerçekleştirdi.

    , Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:28
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