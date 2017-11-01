Bursaspor hazırlıklarını sürüyor

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen çalışmaya, sakatlıkları süren Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir, Yusuf Erdoğan, Onur Atasayar, John ve Furkan Özçal'ın dışında tüm oyuncular katıldı.

John ve Furkan Özçal takımdan ayrı çalışırken diğer sakat oyuncuların tedavilerine devam edildi.

Antrenman öncesi teknik direktör Paul Le Guen, oyuncularıyla saha ortasında bir süre görüştü.

Isınma koşularıyla başlayan, dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçının taktik provasını gerçekleştirdi.

Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.