 Timsah'a sakatlardan iyi haber – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Timsah'a sakatlardan iyi haber

    Timsah'a sakatlardan iyi haber

    Bursaspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlarken sakat oyunculardan iyi haber geldi. Yeşil beyazlı ekipte ve 'in çalışmalara başlayacağı belirtildi.

    'ın Göztepe maçına yetiştirilmesi içinse yoğun çaba harcanıyor. Süper Lig'de Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen yeşil beyazlı ekip, ısınma koşusuyla antrenmana başladı. Ardından farklı istasyonlarda koşu pas çalışması yapan Bursasporlu oyuncular, daha sonrasında ise iki gruba ayrılarak kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, ve katılmadı.

    ONUR YARIN KOŞULARA BAŞLIYOR
    Yeşil beyazlı ekibe sakatlardan ise iyi haber geldi. Bir süredir takımdan ayrı kalan Onur Atasayar'ın yarın koşulara başlayacağı öğrenildi. Yine uzun süredir takımla çalışmalarda yer alamayan Emre Taşdemir ise, 2-3 gün içerisinde İtalyan kondisyoner Giovanni Melchiorre ile çalışmalara başlayacak.

    YUSUF ERDOĞAN MESAİSİ
    Yeni Altındağ Belediyespor maçında sakatlanan ve 1 ay takımdan uzak kalacağı açıklanan Yusuf Erdoğan'ın 18 Aralık'ta oynanacak olan Göztepe maçına yetiştirilmesi içinse yoğun çaba harcanıyor. Yusuf'un, Göztepe maçına yetişememesi durumunda 26 Ekim'deki Kardemir Karabükspor maçında forma giyme şansının yüksek olduğu kaydedildi. Öte yandan, hafif sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Josua John da takımdan ayrı çalıştı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:01
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