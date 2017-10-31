Timsah yürüyüşü

Geçen sezon düşmekten son hafta kurtulan yeşil-beyazlılar, yeni hocası Le Guen ile fırtına gibi esiyor Evinde rakiplere geçit vermeyen Bursaspor’da yeni transferlerin performansı da parmak ısırtıyor

Geçen sezon son maçta küme düşmekten kurtulan Bursaspor, yeni hocası Paul Le Guen ile bu sezon fırtına gibi esiyor. En son Süper Lig'de Antalyaspor karşısında maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, ligdeki puanı 16'ya yükseltti ve üst sıralara tırmandı. Bursaspor, özellikle iç sahadaki baskın oyunu ile dikkatleri üzerine çekerken evindeki 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı. Geçtiğimiz sezonun eleştirilen isimlerinden olan Stancu ve Batalla da Le Guen ile adeta yeniden doğdu. Timsah'ın bu sezon oynadığı bütün maçlarda ilk 11'de başlayan Stancu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve takıma 3 gol, iki asistlik katkı yaptı.



TURNAYI GÖZÜNDEN VURDU

Tarafta rların en sevdiği isimlerin başında gelen Batalla da sezonun Antalya- spor sınavında attığı golle bu sezon ki gol sayısını 4'e yükseltti. Batalla 3 de asist yaptı. Yeşil-beyazlılar ayrıca bu sene yaptığı yeni transferlerle adeta turnayı gözünden vurdu. Dzon Delarge, Titi, Troost-Ekong, Badu ve Mikel Agu gibi isimlerin performansı büyük beğeni topladı. Yenilerin takıma toplam katkısı 11 gol, 4 asist oldu.



Cesur yürek!

Son 3 maçta 7 puan toplayan Bursaspor'un futbolunda gözle görülür bir gelişme var. Le Guen, eldeki malzemeye göre, kadroyu çok verimli kullanıyor. Öyle ki, Fransız hoca yaptığı hamlelerle takıma elinin değdiğini hissettiriyor. Son 3 maçtır 3-5-2 sistemini bir Cesur Yürek gibi uyguladı. Sezon ortasında risk aldı, ama sonuç almaya da başladı. İç sahada ligin en çok gol atan takımı (14 gol) olan Bursaspor'da; ilk 11'den 7 oyuncusu yeni ve 4 transferi de yaz kampı yemedi. Timsah, yükselen form grafiğiyle üst gruba göz kırpıyor. Devre arasında 2-3 takviyeyle, ligin tozunu atacak tabanca gibi bir takım olur!



Mini yorum Serkan Yetişmişoğlu