Timsah yürüyüşü
Geçen sezon düşmekten son hafta kurtulan yeşil-beyazlılar, yeni hocası Le Guen ile fırtına gibi esiyor Evinde rakiplere geçit vermeyen Bursaspor’da yeni transferlerin performansı da parmak ısırtıyor
TURNAYI GÖZÜNDEN VURDU
Tarafta rların en sevdiği isimlerin başında gelen Batalla da sezonun Antalya- spor sınavında attığı golle bu sezon ki gol sayısını 4'e yükseltti. Batalla 3 de asist yaptı. Yeşil-beyazlılar ayrıca bu sene yaptığı yeni transferlerle adeta turnayı gözünden vurdu. Dzon Delarge, Titi, Troost-Ekong, Badu ve Mikel Agu gibi isimlerin performansı büyük beğeni topladı. Yenilerin takıma toplam katkısı 11 gol, 4 asist oldu.
Cesur yürek!
Son 3 maçta 7 puan toplayan Bursaspor'un futbolunda gözle görülür bir gelişme var. Le Guen, eldeki malzemeye göre, kadroyu çok verimli kullanıyor. Öyle ki, Fransız hoca yaptığı hamlelerle takıma elinin değdiğini hissettiriyor. Son 3 maçtır 3-5-2 sistemini bir Cesur Yürek gibi uyguladı. Sezon ortasında risk aldı, ama sonuç almaya da başladı. İç sahada ligin en çok gol atan takımı (14 gol) olan Bursaspor'da; ilk 11'den 7 oyuncusu yeni ve 4 transferi de yaz kampı yemedi. Timsah, yükselen form grafiğiyle üst gruba göz kırpıyor. Devre arasında 2-3 takviyeyle, ligin tozunu atacak tabanca gibi bir takım olur!
Mini yorum Serkan Yetişmişoğlu
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:42
-
Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
-
Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
-
Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
Timsah yürüyüşü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.