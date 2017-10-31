‘Eto’o, Cenk ve Gomis’i isterim

Timsah 'ın hocası Paul Le Guen, Süper Lig'e övgüler yağdırdı. Twitter'da taraftarların sorularını yanıtlayan Fransız teknik adam, "Türkiye liginin kalitesi Avrupa'daki en iyi liglere çok benzer" derken, Bursalı taraftarlar için de "Yüksek sesle takımımıza destek oluyorlar. Taraftarımız bir tebriği hak ediyor" yorumunu yaptı. Le Guen, 'kadronuzda kimleri görmek isterdiniz" sorusuna ise "Cenk, Gomis ve Eto'o" yanıtını verdi. bir taraftarın "Türk oyuncular idman yapmayı sevmiyor. Siz böyle bir sorun yaşadınız mı" şeklindeki soruyu da şöyle cevapladı: "Kadromuzun çoğu Türk oyunculardan oluşuyor ve birçoğu da çok çalışkan oyuncular."