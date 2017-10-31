Bursasporlu futbolcular, Merter Yüce için seferber oldu
Bursaspor, 1 günlük iznin ardından ligin 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanın son bölümlerinde Merter Yüce'nin, girdiği ikili mücadele sonrası kırılan dişini bulmak için takım arkadaşları adeta seferber oldu.
SAHADA DİŞ ARADILAR
Öte yandan antrenmanın son bölümlerinde girdiği ikili mücadele sonrasında Merter Yüce'nin dişi kırıldı. Deneyimli oyuncuya ilk müdahale yapılırken, kırılan dişini bulmak için de takım arkadaşları seferber oldu. Teknik Direktör Paul Le Guen ve Bursasporlu oyuncular, bir süre sahada Merter'in dişini ararken, ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Şilili oyuncu Cristobal Jorquera, tecrübeli oyuncunun dişini bularak teslim etti. Merter Yüce de Jorquera'ya sarılarak teşekkür etti. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:07
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Kocaman fiyasko
Toplam 66
Yorum
aslan gs ve kayseri maçları kesin 6 puan alırdı ama aykut hoca korkak oyun 2 puan yeter diyor aatıf ve ekiciyi oynat sürekli ataklarla bunalt
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Son 5 sezonun en kötü performansı
Toplam 2
Yorum
aykutlu fener süper ligi ancak 5 sırada bitirebilir.
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Son 5 sezonun en kötü performansı
Toplam 2
Yorum
biraz sabırlı olabilirseniz aykutum takımı uçurarak şampiyon yapacaktır.
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