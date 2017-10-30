 Taraftardan karşılıklı jest – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Taraftardan karşılıklı jest

    Taraftardan karşılıklı jest
    ANTALYA taraftarının iki takımı da tribüne davetiyle iki ekip de tribünleri selamladı. Bursaspor tribünleri de aynı şekilde karşılık verdi ve dostane görüntüler ortaya çıktı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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