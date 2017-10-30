 Konya Şifo’yla kazandı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Konya Şifo’yla kazandı

    Konya Şifo’yla kazandı

    Konya, yeni hocası Mehmet Özdilek’le Osmanlı’yı eli boş gönderdi; 3 maç sonra kazandı

    BU yıl geçen sezonki performanslarından uzak görüntü çizen A.Konya'yla Osman kozlarını Konya'da paylaştı. Yeşil-beyazlılar Mustafa Reşit Akçay'ın yerine gelen Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçta sonuncu rakibini 69'da Milosevic'le devirdi. Skubic'in ortasında topu elinden kaçırıp Milosevic'i golle buluşturan kaleci Hakan, takımını yakan isim oldu. Konya son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberliğin ardından galip geldi. Deplasmanda kazanamayan Osmanlıspor ise dış sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

    5 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ
    KONYA, Süper Kupa'da aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezasını Osmanlı mücadelesiyle tamamladı. Yeşil-beyazlılar, 18 Kasım'da evindeki Antalyaspor maçıyla taraftarıyla buluşacak.

    "ÖZGÜVEN KAZANDIK"
    A .KONYA'DA Teknik Direktör Mehmet Özdilek, özgüven vurgusu yaptı. Özdilek, "Çok stresli ve moral açısından sıkıntı yaşayan bir süreçte kazanmak, oyuncuların özgüveni açısından, camianın özgüveni açısından çok önemliydi" dedi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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