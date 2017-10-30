Konya Şifo’yla kazandı
Konya, yeni hocası Mehmet Özdilek’le Osmanlı’yı eli boş gönderdi; 3 maç sonra kazandı
5 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ
KONYA, Süper Kupa'da aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezasını Osmanlı mücadelesiyle tamamladı. Yeşil-beyazlılar, 18 Kasım'da evindeki Antalyaspor maçıyla taraftarıyla buluşacak.
"ÖZGÜVEN KAZANDIK"
A .KONYA'DA Teknik Direktör Mehmet Özdilek, özgüven vurgusu yaptı. Özdilek, "Çok stresli ve moral açısından sıkıntı yaşayan bir süreçte kazanmak, oyuncuların özgüveni açısından, camianın özgüveni açısından çok önemliydi" dedi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
-
Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
-
Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
-
Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Konya Şifo’yla kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.