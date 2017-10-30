Konya Şifo’yla kazandı

yıl geçen sezonki performanslarından uzak görüntü çizenkozlarını Konya'da paylaştı. Yeşil-beyazlılaryerine gelenyönetiminde ilk maçta sonuncu rakibini 69'dadevirdi.ortasında topu elinden kaçırıpgolle buluşturan kaleci, takımını yakan isim oldu. Konya son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberliğin ardından galip geldi. Deplasmanda kazanamayanise dış sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.KONYA, Süper Kupa'da aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezasını Osmanlı mücadelesiyle tamamladı. Yeşil-beyazlılar, 18 Kasım'da evindeki Antalyaspor maçıyla taraftarıyla buluşacak.A .KONYA'DA Teknik Direktör Mehmet Özdilek, özgüven vurgusu yaptı. Özdilek, "Çok stresli ve moral açısından sıkıntı yaşayan bir süreçte kazanmak, oyuncuların özgüveni açısından, camianın özgüveni açısından çok önemliydi" dedi.