“Cenk, Gomis ve Eto’o’yu takımıma isterdim”
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Le Guen, bir taraftarın, “Rakip takımlardan hangi 3 oyuncuyu kadroda görmek isterdiniz?” sorusuna, "Cenk, Gomis ve Eto’o" yanıtını verdi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:52
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İlla bağıralım mı!
Toplam 50
Yorum
Egeli FB li Sonuc nedir FBnin buz gibi golü vermedi denayer kirmizi görmedi daha ilk yarinin ortasina kadar ki durum FBli hakem diye baski bahane hazir
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Kavga koridora sıçradı
Toplam 7
Yorum
enver tuğ Yerde ki topçuya onu yapana tüm takım aynı hareketi yapmalı idi. O zaman hakemi de ts da federasyon da anlardı. GS forması O. Yapamazsın...
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İlla bağıralım mı!
Toplam 50
Yorum
neco Tşk. kardeşim Fb aşk,tır sevgidir benim vazgeçilmezimdir.
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