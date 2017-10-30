“Cenk, Gomis ve Eto’o’yu takımıma isterdim”

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Le Guen, bir taraftarın, “Rakip takımlardan hangi 3 oyuncuyu kadroda görmek isterdiniz?” sorusuna, "Cenk, Gomis ve Eto’o" yanıtını verdi.

Yeşil-beyazlı ekibin Fransız çalıştırıcısı Paul Le Guen, kulübün resmi sponsorlarından Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Twitter üzerinden taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Bir taraftarın, "Rakip oyuncular içinde takımınızda olmasını istediğini 3 futbolcu kimler olur?" sorusunu yanıtlayan Le Guen, şu ifadeleri kullandı:"Kadromdan memnunum ama madem böyle bir soru gelmiş ben de cevap vereyim. Cenk iyi bir ek olabilirdi kadromuza. Onun yanında Gomis'i de kadromda görmek isteyebilirdim. Çok güçlü bir oyuncu. Samuel Eto'o'yu da bu kadroya ekleyebilirim. Çünkü daha önce çalıştığım için özel bir bağım olduğunu düşünüyorum kendisiyle."

