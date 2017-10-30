 Bursaspor'da şampiyonluktan sonra bir ilk – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Bursaspor'da şampiyonluktan sonra bir ilk

    Bursaspor'da şampiyonluktan sonra bir ilk

    Bursaspor, ligde şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonundan sonra en çok gol attığı ilk 10 hafta performansını yaşıyor.

    'in 10. haftasında dün sahasında Antalyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Ligde geride kalan 10 maçta rakip fileleri 20 kez havalandıran Timsah, ligin en golcü takımları arasında yer alırken, 7 yıl sonra da bir ilki yaşadı. Ligde şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunun ilk 10 haftasında 24 gol kaydeden Bursaspor, o sezonun ardından ilk 10 haftalar baz alındığındaki en golcü performansına imza attı.

    Bursaspor'un şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonu ve sonraki sezonlarda ilk 10 hafta sonunda attığı gol sayıları şöyle:
    2017-2018 - 20 gol
    2016-2017 - 13 gol
    2015-2016 - 12 gol
    2014-2015 - 16 gol
    2013-2014 - 10 gol
    2012-2013 - 14 gol
    2011-2012 - 14 gol
    2010-2011 - 19 gol
    2009-2010 - 24 gol
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:13
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