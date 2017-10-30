Bursaspor'da şampiyonluktan sonra bir ilk
Bursaspor, ligde şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonundan sonra en çok gol attığı ilk 10 hafta performansını yaşıyor.
Bursaspor'un şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonu ve sonraki sezonlarda ilk 10 hafta sonunda attığı gol sayıları şöyle:
2017-2018 - 20 gol
2016-2017 - 13 gol
2015-2016 - 12 gol
2014-2015 - 16 gol
2013-2014 - 10 gol
2012-2013 - 14 gol
2011-2012 - 14 gol
2010-2011 - 19 gol
2009-2010 - 24 gol
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:13
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Orman teklifi geri çevirdi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ oğluşum kudurdun mu hasetinden ? zorunuza mı gidiyor ? adam milli takımda atıyor CL de atıyor ligte atıyor.. daha ne yapacak ? sen görme !
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Tarih Yazıcı
Toplam 7
Yorum
sabahattin Abartmıyorum GS yendik diye söylemiyorum bu sezon Onur dahil defans sağlam olursa TS şampiyon olur.Çünkü güçlü orta saha gol atan forvet var
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Gomis niye çıkar
Toplam 19
Yorum
Ferhat Operasyon tamam tff is basinda 23 haftadir GS dogruyolar. Sen Rakipe istedigin ginbi foul yaptir bizimkilere hemen Kart . Kafadan takim kes
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