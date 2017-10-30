4x4'lük Timsah
Yeşil-beyazlılar, taraftarının da desteğiyle futbol resitali sundu. Batalla’nın 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Aziz’in füzesi ise müthişti
3 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Timsah, 10 kişi kalan rakibi önünde 70'te Kembo'yla farkı üçe çıkardı. İlk golün asistini yapan Batalla, 89'da resitali tamamladı: 4-0. Bursa, evinde üst üste 2. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Deplasmanda galibiyeti olmayan Antalyaspor ise dış sahada art arda 3. kez kaybetti.
SANDRO YİNE KIZARDI
Antalya'da direkt kırmızı gören Sandro, adeta takımını yaktı. 28 yaşındaki Brezilyalı ön libero, Göztepe maçından sonra bu sezon oynadığı 4. maçında 2. kez kızardı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:44
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
4x4'lük Timsah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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