 4x4'lük Timsah – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    4x4'lük Timsah

    4x4'lük Timsah

    Yeşil-beyazlılar, taraftarının da desteğiyle futbol resitali sundu. Batalla’nın 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Aziz’in füzesi ise müthişti

    Bursaspor, Antalya Teknik Direktörü Leonardo'nun 'Anadolu derbisi' diye nitelendirdiği müthiş maçta güçlü rakibini farklı geçti. 20 bin 881 biletli seyircinin izlediği maçta Timsah, Agu'nun 37'deki golüyle öne geçti. 45'te Kembo'ya sert giren Sandro direkt kırmızıyı gördü. Timsah, Aziz'in 46'da gözlerimizin pasını silen füzesiyle 2. yarıya golle başladı: 2-0.

    3 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
    Timsah, 10 kişi kalan rakibi önünde 70'te Kembo'yla farkı üçe çıkardı. İlk golün asistini yapan Batalla, 89'da resitali tamamladı: 4-0. Bursa, evinde üst üste 2. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Deplasmanda galibiyeti olmayan Antalyaspor ise dış sahada art arda 3. kez kaybetti.

    SANDRO YİNE KIZARDI
    Antalya'da direkt kırmızı gören Sandro, adeta takımını yaktı. 28 yaşındaki Brezilyalı ön libero, Göztepe maçından sonra bu sezon oynadığı 4. maçında 2. kez kızardı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 06:44
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