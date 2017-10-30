4x4'lük Timsah

diye nitelendirdiği müthişmaçta güçlü rakibini farklı geçti.biletli seyircinin izlediği maçtaTimsah, Agu'nun 37'deki golüyle önegeçti. 45'te Kembo'ya sert giren Sandrodirekt kırmızıyı gördü. Timsah,46'da gözlerimizin pasını silen füzesiyle2. yarıya golle başladı: 2-0.10 kişi kalan rakibi önünde 70'tefarkı üçe çıkardı. İlk golün asistini yapan, 89'da resitali tamamladı: 4-0. Bursa, evinde üst üste 2. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Deplasmanda galibiyeti olmayanise dış sahada art arda 3. kez kaybetti.direkt kırmızıgörenadeta takımını yaktı. 28yaşındaki Brezilyalı ön libero,maçındansonra bu sezon oynadığı4. maçında 2.kez kızardı.