Yeni sistem 3-5-2

BURSASPOR'un teknik direktörü Paul Le Guen, ligin son 2 haftasında sistem değişikliğine gitti. Fransız Hoca, Bursaspor'un evinde 3-1 kazandığı Osmanlıspor ve deplasmanda ilk kez berabere (0-0) kaldığı Sivas maçlarında sürpriz bir şekilde 4-2-3-1'den 3-5-2 sistemine döndü. Savunmada Ekong ve Titi'nin yanına 20 yaşındaki Vakıfköy patentli stoper Ertuğrul Ersoy'u monte eden tecrübeli teknik adam, orta beşlinin kenarlarına, ofansif özellikleri de olan Barış Yardımcı ve Aziz Behich'i koydu. Agu, Jorquera (iyileşince Badu) ve Batalla orta sahanın göbeğindeki üçgeni oluşturuyor. Bursaspor, artık ileride Stancu-Kembo ve Stancu-Delarge ikili forvetleriyle oynamaya başladı. Le Guen, eldeki malzemeden maksimum verimi alabilmek için, Kayseri'de tutmayan 4-4-2'den vazgeçip, cesur bir karar verdi ve son milli arada üzerinde çalıştığı 3-5-2 sistemini uygulamaya başladı. Ancak bu sistemde de 2 kanat oyuncusu Delarge ve Kembo'dan birinin kulübede oturması gerekiyor. Fransız teknik adam da zaten zayıf olan kulübeden hamle şansını güçlendirmeyi amaçlıyor.