Timsah yine yürüyecek

bin kişilik yeni stadında ateşli taraftarıyla bütünleştiğinde, başarılı sonuçlara imza atan Bursaspor, galibiyetlerini yineile kutlamayı planlıyor. Nejat Biyediç'in önderliğinde; 1995'te o unutulmaz'nin başlattığı Timsah yürüyüşü,Öyle ki, Bursaspor'u tutmayan futbolseverler bile,diyordu. Futbol bir temaşa oyunu olduğuna göre, böylesine kendine has ve orijinal gol sevinçleri de zihinlere kazınıyor! Öyle ki, Başkan İbrahim Yazıcı'nın önderliğinde ve Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarihe geçtiği 2010 yılında, Kaptan Ömer Erdoğan, Batalla, Sercan, Volkan Şen, Ivan Ergiç, Ozan İpek, Ali Tandoğan'lı o efsane kadro, sık sık Timsah yürüyüşü yaptı ve şampiyonlukla taçlanan sezonda yine gönülleri fethetti. Bursaspor'da, başta Harun, Sercan, Aziz olmak üzere yeşil-beyazlı futbolcular, artık 22 yıldır klasikleşen Timsah yürüyüşünü bu sezon daha çok yaparak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.