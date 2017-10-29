 Timsah yine yürüyecek – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Timsah yine yürüyecek

    Timsah yine yürüyecek
    44 bin kişilik yeni stadında ateşli taraftarıyla bütünleştiğinde, başarılı sonuçlara imza atan Bursaspor, galibiyetlerini yine "Timsah yürüyüşü" ile kutlamayı planlıyor. Nejat Biyediç'in önderliğinde; 1995'te o unutulmaz İntertoto Kupası'nda, Ugandalı golcü Musisi'nin başlattığı Timsah yürüyüşü, Bursaspor'u ülkenin en sempatik takımı haline getirmişti. Öyle ki, Bursaspor'u tutmayan futbolseverler bile, "Bursaspor gol atsa da, Musisi, Baliç ve Ercüment'in başını çektiği Timsah yürüyüşlerini izlesek" diyordu. Futbol bir temaşa oyunu olduğuna göre, böylesine kendine has ve orijinal gol sevinçleri de zihinlere kazınıyor! Öyle ki, Başkan İbrahim Yazıcı'nın önderliğinde ve Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarihe geçtiği 2010 yılında, Kaptan Ömer Erdoğan, Batalla, Sercan, Volkan Şen, Ivan Ergiç, Ozan İpek, Ali Tandoğan'lı o efsane kadro, sık sık Timsah yürüyüşü yaptı ve şampiyonlukla taçlanan sezonda yine gönülleri fethetti. Bursaspor'da, başta Harun, Sercan, Aziz olmak üzere yeşil-beyazlı futbolcular, artık 22 yıldır klasikleşen Timsah yürüyüşünü bu sezon daha çok yaparak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.
    SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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