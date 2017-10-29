Teksas coşturuyor!

BURSASPOR'un ünlü taraftar grubu Teksas, bu sezon ateşli tezahüratlarıyla takımını coşturmaya devam ediyor. 26 bin kombine satılan bu sezonda, yeşil-beyazlı taraftarlar, sahasındaki 4 maçta, 22 bin 260 kişi ortalaması tutturdu. Böylece yeşil-beyazlı tribünler, ligde en yüksek taraftar ortalamasında 4 şampiyondan sonra 5. sırayı aldı.