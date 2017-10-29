Bursaspor'un ayak sesleri
Timsahlar şampiyon olduğu 2010’un ardından geçen yıl korkulu rüya gördü. Şimdi teknik direktör Le Guen’in önderliğinde, yeni oyuncularıyla külerinden doğmaya çalışıyor
TRANSFERLER GECİKTİ
AGU, Badu, Delarge ve Kembo, yaz kampından sonra takıma katıldıkları için taktik ve uyum anlamında taşlar biraz geç yerine oturmaya başladı. Özellikle Delarge ve Kembo, fizik ve kondisyon açısından ilk 9 haftada henüz beklenen düzeye gelemeyince, kanatlar; saman alevi gibi parlayıp söndü! Ancak milli maç aralarında, bu oyuncular, özel çalışmalarla form tutmaya başladı.
DELARGE PATLADI
AÇIKÇASI, Kongolu kanat oyuncusu Delarge'ın, ilk 5 haftada 4 gol atmasını kimse beklemiyordu! PSG'nin transfer rekortmeni yıldızı Mbappe'nin üvey kardeşi olan Jires Kembo, henüz tam hazır olmasa da, yüksek top tekniğiyle beğeni topladı ve 6 maçını gol ve asistlerle süsledi. Sakat Badu ve cezalı Kembo'nun bu hafta Antalya maçıyla takıma dönmeleriyle birlikte Bursaspor'da; dişlinin eksik parçaları tamamlanmış olacak.
AMAÇ İLK 9'A GİRMEK
"FACİA sezonun" ardından Le Guen'i 2 yıllığına takımın başına getiren Ali Ay yönetimi, bu sezon ilk 9'a girmeyi, kupada ise başarılı olmayı amaçlıyor. Ancak camia, 2010-14 arasında üst üste 5 yıl Avrupa kupalarına katılarak, "istikrarlı başarıyı" yakalayan Bursaspor'u, bir sonraki sezon yine zirveye oynarken görmek istiyor. Evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü, 3'er gol atarak kazanan Timsah'ın ayak sesleri daha şimdiden duyulmaya başladı. Yeter ki, takımdaki uyum artsın ve camia kenetlensin.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:00
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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