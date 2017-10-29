Bursaspor'un ayak sesleri

Timsahlar şampiyon olduğu 2010’un ardından geçen yıl korkulu rüya gördü. Şimdi teknik direktör Le Guen’in önderliğinde, yeni oyuncularıyla külerinden doğmaya çalışıyor

16 Mayıs 2010'da Süper Lig'de tarih yazarak, şampiyonluk apoletini omzuna takan Bursaspor, uçurumun kenarından döndüğü geçen sezonun ardından, bu sezon adeta küllerinden doğmanın hesaplarını yapıyor. Takımın başına; Lyon'u üst üste 3 kez Fransa şampiyonu yapan Paul Le Guen'i getiren Bursaspor, unutmak istediği sezonun izlerini silmek amacıyla transfer sezonunda kadrosunu 8 yeni oyuncuyla neredeyse yeniden kurdu. Öyle ki, resmen takımın omurgasını sil baştan oluşturdu. Ekong, Titi, Barış Yardımcı, Agu, Badu, Delarge ve Kembo 11'in yeni parçaları oldu. Şimdilik kulübeden gelen son transfer Yusuf Erdoğan ise 11'e girmeye çalışıyor. Ancak kupa maçında yaşadığı sakatlık onun ve Bursaspor adına büyük talihsizlik oldu. İlk 11'de; geçen sezondan sadece kaleci Harun Tekin, Aziz Behich, Kaptan Batalla ve Stancu kaldı. Fransız teknik adam, 11'in yüzde 70'inin değişmesinin sancılarını "takım oyununu" yakalama konusunda bazı maçlarda çekti. Timsah, ilk 6 haftada Başakşehir, Beşiktaş ve G.Saray ile sert başlayan fikstüre rağmen, zorluk derecesi yüksek maçlarda zaman zaman sendelese de, gelecek için olumlu sinyaller veriyor.



TRANSFERLER GECİKTİ

AGU, Badu, Delarge ve Kembo, yaz kampından sonra takıma katıldıkları için taktik ve uyum anlamında taşlar biraz geç yerine oturmaya başladı. Özellikle Delarge ve Kembo, fizik ve kondisyon açısından ilk 9 haftada henüz beklenen düzeye gelemeyince, kanatlar; saman alevi gibi parlayıp söndü! Ancak milli maç aralarında, bu oyuncular, özel çalışmalarla form tutmaya başladı.



DELARGE PATLADI

AÇIKÇASI, Kongolu kanat oyuncusu Delarge'ın, ilk 5 haftada 4 gol atmasını kimse beklemiyordu! PSG'nin transfer rekortmeni yıldızı Mbappe'nin üvey kardeşi olan Jires Kembo, henüz tam hazır olmasa da, yüksek top tekniğiyle beğeni topladı ve 6 maçını gol ve asistlerle süsledi. Sakat Badu ve cezalı Kembo'nun bu hafta Antalya maçıyla takıma dönmeleriyle birlikte Bursaspor'da; dişlinin eksik parçaları tamamlanmış olacak.



AMAÇ İLK 9'A GİRMEK

"FACİA sezonun" ardından Le Guen'i 2 yıllığına takımın başına getiren Ali Ay yönetimi, bu sezon ilk 9'a girmeyi, kupada ise başarılı olmayı amaçlıyor. Ancak camia, 2010-14 arasında üst üste 5 yıl Avrupa kupalarına katılarak, "istikrarlı başarıyı" yakalayan Bursaspor'u, bir sonraki sezon yine zirveye oynarken görmek istiyor. Evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü, 3'er gol atarak kazanan Timsah'ın ayak sesleri daha şimdiden duyulmaya başladı. Yeter ki, takımdaki uyum artsın ve camia kenetlensin.