Bitsin bu kupa hasreti

Bursaspor, 32 yıldır Türkiye Kupası’nı kazanamıyor. Hedef özlemi bu sezon dindirmek

1986 yılında Bursa'da Altay'ı 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren yeşil-beyazlılar, daha sonra 3 kez (Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray ile) final oynamasına rağmen, kupa hasretini 32 yıla çıkardı. Yeşil Timsahlar, bu sezon eleme sistemine geçilen kupada, turları tek tek geçerek, final oynamak ve en son 1986 yılında Sedat 3'ün havaya kaldırdığı yegane Türkiye Kupası'nı 2. kez kazanmanın planlarını yapıyor.