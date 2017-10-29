Bir golcü daha şart!

YAZ dönemi transferini; santrfor ve sağ bek Barış Yardımcı'ya alternatif almadan kapatan yeşil-beyazlı yönetim, hücum bölgesinde gol vuruşlarında etkili iyi bir 9 numaranın olmamasının sıkıntısını yaşıyor. Timsah; ilk 9 haftada 8 farklı futbolcunun 16 gol atmasıyla, bu sıkıntıyı sayısal olarak yaşamadı. Fakat, 3 gollü Stancu'nun alternatifi konumundaki 3 forvet; Kubilay Kanatsızkuş, Deniz Yılmaz ve Sinan Bakış, santrfor pozisyonunu forse edemiyor. Yani, 4 forveti toplasanız, tam anlamıyla komplike bir santrfor etmiyor!



STANCU YETMİYOR

Çünkü, Stancu, ileri uçta 2 forvetli sistemin; gezgin, arayan ve tamamlayıcı golcü özelliklerine daha uygun bir forvet... Rumen golcü, tek forvet olarak rakip defansın arasında beklenen üretkenliği ortaya koyamıyor. O nedenle Bursaspor'a devre arasında iyi bir golcü şart!..