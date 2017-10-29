10’un adı Batalla

şampiyon kadrosundan, Sercan'la birlikte kalan 2 oyuncudan biri olan, adeta takımın hem beyni, hem de kalbi... Timsah'ın lider 10 numarası, futbol zekasını, yüksek top tekniğiyle birleştirip, maçlarda arkadaşlarını bir maestro gibi yönetiyor.'in sahadaki eli ayağı olan 33 yaşındaki Arjantinli kramponun yokluğunun ne kadar büyük bir kayıp olduğu, sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Kayseri deplasmanında çok net ortaya çıkmıştı. O maçta,yokken, 4-4-2 sistemi de işlemedi ve Bursaspor, Kayseri'de bu sezonun en farklı (3-1) yenilgisine uğradı. Oynadığı 8 maçta; 3 gol ve 3 asiste ulaşan, hem atan, hem de attıran özelllikleriyle, Bursaspor'da birçok tarihi başarıya adını yazdırdı. Öyle ki, bugün için Batallasız bir Bursaspor, tatsız tuzsuz bir yemeğe benziyor.nedenle bugünlerde Bursaspor yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Süper Bücür'ü ikna ederek, kontratını en az 1 yıl daha uzatmanın yollarını arıyor. Bu arada, 2 hafta önce sakatlanan Ganalı 8 numara Badu'nun yerine sezon başında satışı gündeme gelen Jorquera'yı 11'e monte etti. Şilili, ne yazık ki beklentileri karşılayamadı.