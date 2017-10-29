10’un adı Batalla
SÖZLEŞMEYİ UZATACAK MI?
O nedenle bugünlerde Bursaspor yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Süper Bücür'ü ikna ederek, kontratını en az 1 yıl daha uzatmanın yollarını arıyor. Bu arada Le Guen, 2 hafta önce sakatlanan Ganalı 8 numara Badu'nun yerine sezon başında satışı gündeme gelen Jorquera'yı 11'e monte etti. Şilili, ne yazık ki beklentileri karşılayamadı.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:56
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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