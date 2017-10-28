 Timsah’a Yusuf Erdoğan şoku – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Timsah’a Yusuf Erdoğan şoku

    Timsah’a Yusuf Erdoğan şoku
    BURSASPOR, Antalyaspor karşılaşması öncesi Yusuf Erdoğan'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Ankara'da 3. Lig'den Yeni Altındağ'la karşılaşan ve penaltılarla rakibini eleyen Timsah'ta 85. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan 25 yaşındaki sol kanatın sağ diz dış yan bağında esneme tespit edildiği ve yaklaşık 4 ile 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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