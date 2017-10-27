 Gözler Antalyaspor maçına çevrildi – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Gözler Antalyaspor maçına çevrildi

    Gözler Antalyaspor maçına çevrildi

    , Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde topla koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Altındağ Belediyespor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, idmanı koşu ve ayak tenisiyle tamamladı.

    Yeni Altındağ Belediyespor müsabakasında sakatlanan ve dizinde zorlanma olan Yusuf Erdoğan, antrenmanda yer almadı. Yusuf'un durumu çekilecek MR'ın sonrasında netlik kazanacak.

    , yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:44
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