Gözler Antalyaspor maçına çevrildi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde topla koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Altındağ Belediyespor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, idmanı koşu ve ayak tenisiyle tamamladı.

Yeni Altındağ Belediyespor müsabakasında sakatlanan ve dizinde zorlanma olan Yusuf Erdoğan, antrenmanda yer almadı. Yusuf'un durumu çekilecek MR'ın sonrasında netlik kazanacak.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.