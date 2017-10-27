Gözler Antalyaspor maçına çevrildi
Bursaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde topla koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Altındağ Belediyespor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, idmanı koşu ve ayak tenisiyle tamamladı.
Yeni Altındağ Belediyespor müsabakasında sakatlanan ve dizinde zorlanma olan Yusuf Erdoğan, antrenmanda yer almadı. Yusuf'un durumu çekilecek MR'ın sonrasında netlik kazanacak.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:44
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 17
Yorum
bjk Caner'e verilen cezasnın hukuksuzluğundan bahsetsenize Orçolar ...
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Kara Kartal’da İlhan Mansız sesleri
Toplam 10
Yorum
engin lütfen uzak dursun burası show programı deil ilhan mansız
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Önce bal sonra zehir
Toplam 7
Yorum
engin bu adam gittiği kulübü karıştırıyor.. hiç itiraz etmesinler.. mümkünse oynamasın.. beck i neden verdik hala anlamıyorum.. bu adam için mi
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