Bursaspor'da Yusuf Erdoğan şoku
Bursaspor'da Yusuf Erdoğan, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Bursaspor'da sakat oyunculara bir yenisi daha eklendi. Yeşil-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4'üncü tur maçında deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaştığı mücadelede ilk 11'de forma giyen Yusuf Erdoğan, 84'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncunun MR'ı ise bugün çekildi ve kontrolleri yapıldı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada kontroller sonrasında Yusuf Erdoğan'ın sağ diz dış yan bağında esneme tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Yusuf Erdoğan'ın tedavisinin yaklaşık 4-5 hafta süreceği ve ancak bu sürenin akabinde takımla birlikte antrenmanlara katılabileceği belirtildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:52
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 6
Yorum
UA Erman TOROĞLU 7 kişilik ceza ve tahkimde 4 BJK lı var cezalar oy fazlası ile alınıyor diyordu TFF açıklama yapmadığına göre doğruymuş.
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Ozan’a özel görev
Toplam 8
Yorum
fasda senin gibi toptan anlamayan adamlar yüzünden türk futbolunun hali böyle
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 67
Yorum
UA1010 Aynısını fb de yaptı onlara da saha kapatma vermediler ama GALATASARAY yapınca auvauv caner küfretti maicon sevindi sadece aynı şey mi
Bursaspor'da Yusuf Erdoğan şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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