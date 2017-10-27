 Bursaspor'da Yusuf Erdoğan şoku – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'da Yusuf Erdoğan şoku

    Bursaspor'da Yusuf Erdoğan şoku

    'da Yusuf Erdoğan, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

    'da sakat oyunculara bir yenisi daha eklendi. Yeşil-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4'üncü tur maçında deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaştığı mücadelede ilk 11'de forma giyen Yusuf Erdoğan, 84'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncunun MR'ı ise bugün çekildi ve kontrolleri yapıldı.

    Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada kontroller sonrasında Yusuf Erdoğan'ın sağ diz dış yan bağında esneme tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Yusuf Erdoğan'ın tedavisinin yaklaşık 4-5 hafta süreceği ve ancak bu sürenin akabinde takımla birlikte antrenmanlara katılabileceği belirtildi.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:52
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