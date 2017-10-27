Bursaspor'a loca desteği
Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Bu markayı daha da yukarılara çıkarmak için böyle sponsorluklara ihtiyacımız var. İnşallah bu birliktelikten diğer arkadaşlar da feyzalırlar” dedi.
Op. Dr. Kopal: "Önümüzdeki yıllarda bu destek devam edecek"
Özel Esentepe Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal da, "Bursa'nın dinamiklerini çok iyi biliyoruz, kendimizi Bursalı kabul ediyoruz. Dinamiklere destek olmak görevimiz. Bursaspor da onlardan birisi. Bursa'yı desteklemeyi planladık, bu yıl loca anlaşması ile başladık. Önümüzdeki yıllarda bu destek devam edecek. Bursa'daki işletmeleri de Bursaspor'u desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 1 yıllık loca anlaşmasına imza atıldı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:41
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 17
Yorum
bjk Caner'e verilen cezasnın hukuksuzluğundan bahsetsenize Orçolar ...
-
Kara Kartal’da İlhan Mansız sesleri
Toplam 10
Yorum
engin lütfen uzak dursun burası show programı deil ilhan mansız
-
Önce bal sonra zehir
Toplam 7
Yorum
engin bu adam gittiği kulübü karıştırıyor.. hiç itiraz etmesinler.. mümkünse oynamasın.. beck i neden verdik hala anlamıyorum.. bu adam için mi
Bursaspor'a loca desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.