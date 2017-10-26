Bursa’da rotasyon
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
-
Koşmak zorundayız
Toplam 1
Yorum
sami ne oldu adama mikrofonlara yapisti, eufa'dan elenince polis bile arasa bulamiyordu simdi ise milleri arayip gelin benimle konusun diyor
-
Trabzon kupada coştu
Toplam 1
Yorum
sami Barcelonayi mi yenmis oh oh super, ay pardon Real madridmis karistirmisim,
-
"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 38
Yorum
no1 bunu sen mi sölüyosun ? fb li :D genişliği siz daha iyi bilirisiniz :D nede olsa caner de eski fb li demi :D
Bursa’da rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.