Bursa’da rotasyon

Bursa teknik direktörü Paul Le Guen, bugün oynanacak Yeni Altındağ Kupa maçında ilk 11'de rotasyona gidecek. Süper Lig'de forma şansı bulamayan Merter Yüce, Yusuf Erdoğan ve Deniz Yılmaz'ın maça ilk 11'de çıkacağı öğrenildi. Ayrıca Serdar Kurtuluş, Onur ve Sercan ve Badu forma giyemeyecek.