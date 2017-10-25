 Deniz verimsiz – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Deniz verimsiz

    Deniz verimsiz
    TİMSAH'a ilk geldiği dönemde gollere yaptığı katkıyla adından söz ettiren Deniz Yılmaz, bu sezon forma şansı bulmakta dahi zorlanıyor. Süper Lig'de geride kalan 9 haftada yalnızca 2 maçta tam süre alan toplamda ise 4 lig maçında forma şansı bulan Deniz gol ya da asist üretemedi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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