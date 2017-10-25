Deniz verimsiz

TİMSAH'a ilk geldiği dönemde gollere yaptığı katkıyla adından söz ettiren Deniz Yılmaz, bu sezon forma şansı bulmakta dahi zorlanıyor. Süper Lig'de geride kalan 9 haftada yalnızca 2 maçta tam süre alan toplamda ise 4 lig maçında forma şansı bulan Deniz gol ya da asist üretemedi.