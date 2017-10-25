Badu sevinci

BURSASPOR'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Emmanuel Badu, dün antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Badu'nun yanı sıra bir süredir tedavisi yapılan Bilal Kısa da idmanda yer aldı.