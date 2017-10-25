 Badu sevinci – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Badu sevinci

    Badu sevinci
    BURSASPOR'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Emmanuel Badu, dün antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Badu'nun yanı sıra bir süredir tedavisi yapılan Bilal Kısa da idmanda yer aldı.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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