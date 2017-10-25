9. haftada bir ilk

İLK haftadan beri izleyenlere gol zevki veren Süper Lig'de bu sezon, golsüz sona eren ilk maçlar 9. haftada oynandı. Bol gollü karşılaşmalarla başlayan ligde Sivasspor-Bursaspor mücadelesi bu sezon golsüz beraberlikle sonuçlanan ilk maç oldu. Diğer maç ise G.Saray-F.Bahçe derbisiydi.