 9. haftada bir ilk – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    9. haftada bir ilk

    9. haftada bir ilk
    İLK haftadan beri izleyenlere gol zevki veren Süper Lig'de bu sezon, golsüz sona eren ilk maçlar 9. haftada oynandı. Bol gollü karşılaşmalarla başlayan ligde Sivasspor-Bursaspor mücadelesi bu sezon golsüz beraberlikle sonuçlanan ilk maç oldu. Diğer maç ise G.Saray-F.Bahçe derbisiydi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:08
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