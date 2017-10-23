 Sivas'ta gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Sivas'ta gol sesi çıkmadı

    Sivas'ta gol sesi çıkmadı

    Ligde bu sezon ilk kez bir maç golsüz sona erdi. Pablo Batalla 83’te karşı karşıya pozisyonda topu auta attı. İki takım ilk beraberliklerini alıp, 13 puana yükseldiler

    SÜPER Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor golsüz berabere kaldı. 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele bu sezon Süper Lig'de golsüz biten ilk maç olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın en önemli pozisyonu 83. dakikada yaşandı. Barış'ın ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bursaspor kaptanı Pablo Batalla, meşin yuvarlağı auta gönderdi. 52'de konuk ekipten Delarge'nin vuruşunda da top yan ağlarda kaldı.

    HARUN GEÇiT VERMEDİ SİVASSPOR ise 11 ve 68'de Hakan Arslan, 17'de is e Bifouma ile girdiği pozisyonlarda kaleci Harun'u geçemedi. Bursaspor, 10. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Karabükspor'a konuk olacak.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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