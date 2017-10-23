Sivas'ta gol sesi çıkmadı
Ligde bu sezon ilk kez bir maç golsüz sona erdi. Pablo Batalla 83’te karşı karşıya pozisyonda topu auta attı. İki takım ilk beraberliklerini alıp, 13 puana yükseldiler
HARUN GEÇiT VERMEDİ SİVASSPOR ise 11 ve 68'de Hakan Arslan, 17'de is e Bifouma ile girdiği pozisyonlarda kaleci Harun'u geçemedi. Bursaspor, 10. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Karabükspor'a konuk olacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Sivas'ta gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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