 Le Guen: İyi sonuç – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Le Guen: İyi sonuç

    Le Guen: İyi sonuç
    BURSASPOR Teknik Direktörü Le Guen, "Gayet iyi bir sonuç aldık." dedi. Fransız hoca, "Sivasspor'uın maç öncesi 12 puanı vardı. Bunlar şans eseri alınmadı. Bu çerçeveden bakıldığında tatmin edici bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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