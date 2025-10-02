CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bugünkü Fotomaç Yeşil formanın uğuru

Yeşil formanın uğuru

Galatasaray'ın daha önce 2006-2007 yılında Liverpool'u İstanbul'da 3-2 yendiği karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk o dönemde futbolcu olarak forma giyip bir gol atarken ilginç bir detay dikkat çekti.

Bugünkü Fotomaç Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeşil formanın uğuru
Galatasaray'ın daha önce 2006-2007 yılında Liverpool'u İstanbul'da 3-2 yendiği karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk o dönemde futbolcu olarak forma giyip bir gol atarken ilginç bir detay dikkat çekti. İngiliz devi Liverpool o karşılaşmada da önceki gün olduğu gibi sahaya yeşil forma ile çıkmış ve temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar bu formayı uğurlu olarak görmeye başladı.
Oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme
İşte tarihi zaferin perde arkası!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
Abluka kırılıyor: Mikeno Gazze sularında! İsrail Sumud Filosu’na saldırdı: 29 Türk alıkonuldu | Başsavcılıktan soruşturma
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı! Süper Lig'de 8. hafta heyecanı! 09:14
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar... Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar... 09:05
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 08:46
Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 08:26
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i 01:10
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 01:02
Daha Eski
Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... 00:51
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 00:51
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 00:49
"F.Bahçe favoriler arasında!" "F.Bahçe favoriler arasında!" 00:49
Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..." Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..." 00:49
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü 00:49