Yeşil formanın uğuru

Galatasaray'ın daha önce 2006-2007 yılında Liverpool'u İstanbul'da 3-2 yendiği karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk o dönemde futbolcu olarak forma giyip bir gol atarken ilginç bir detay dikkat çekti. İngiliz devi Liverpool o karşılaşmada da önceki gün olduğu gibi sahaya yeşil forma ile çıkmış ve temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar bu formayı uğurlu olarak görmeye başladı.