Erdoğan'dan plaket

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inşa ve ihya çalışmalarına katkı veren, farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket verdi. Adıyaman'da düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nın ardından "asrın birlikteliği'ne katkı sağlayan 42 sektör temsilcisi plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Anadolu karanfili sembolünün bulunduğu plakette, "Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plaket verdiği isimler arasında TFF Başkanı İbrahim Haciosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yer aldı.