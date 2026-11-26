Hırvatistan'da düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, 57 kiloda Fransız rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Boks Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Hırvatistan'da düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, 57 kiloda Fransız rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Final karşılaşmasının ardından altın madalyanın sahibi olan başarılı sporcu, hem Şırnak'a hem de Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.