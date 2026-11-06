Türk profesyonel boksunun ağır sıkletteki önemli isimlerinden Umut Çamkıran, kariyerinin kritik karşılaşmalarından birine çıkıyor. Yenilgisiz unvanını koruyan milli boksör, WBC Silver ağır sıklet kemerinin sahibi olmak için Mourad Aliev ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. RMO8 Boks Gecesi kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, dünya şampiyonluğu hedefleyen Çamkıran açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor. İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek mücadele öncesinde yayın programı da merak konusu oldu. Peki, Umut Çamkıran-Mourad Aliev maçı ne zaman, saat kaçta? Umut Çamkıran'ın boks maçı hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma nereden izlenir? İşte ayrıntılar…

UMUT ÇAMKIRAN-MOURAD ALIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Umut Çamkıran ile Mourad Aliev arasındaki WBC Silver ağır sıklet kemer mücadelesi, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya Ataşehir'de bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun bilet sayfasında yer alan 18.00 saati kapı açılışını ifade ediyor. Boks gecesindeki ilk karşılaşmaların yaklaşık 19.00'da başlaması, ana müsabaka olan Umut Çamkıran-Mourad Aliev karşılaşmasının ise 23.30 civarında yapılması bekleniyor.

Ancak ana maçın kesin başlangıç saati, öncesinde oynanacak müsabakaların süresine bağlı olarak değişebilecek. Bu nedenle saat 18.00'in doğrudan Çamkıran-Aliev karşılaşmasının başlangıcı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

UMUT ÇAMKIRAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Umut Çamkıran-Mourad Aliev karşılaşmasının TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın rehberlerinde 7 Kasım Cumartesi günü saat 21.30, boks gecesinin televizyon yayın başlangıcı olarak gösteriliyor.

TV8,5'in şifresiz yayınında gecenin öne çıkan mücadeleleri boksseverlerle buluşacak. Umut Çamkıran ile Mourad Aliev'in ana karşılaşması da bu yayın programında yer alıyor.

Organizasyonun Fight Club Türkiye YouTube kanalı üzerinden de takip edilebileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Bununla birlikte yayıncıların güncel programı ve organizatörün son duyuruları karşılaşma öncesinde kontrol edilmeli.

UMUT ÇAMKIRAN-MOURAD ALIEV MAÇI HANGİ KEMER İÇİN YAPILACAK?

İstanbul'da düzenlenecek karşılaşmanın kazananı, Dünya Boks Konseyi'nin (WBC) ağır sıkletteki Silver kemerinin sahibi olacak. İki boksörün 12 raunt üzerinden mücadele etmesi planlanıyor.

WBC Silver unvanı, ağır sıklette dünya sıralamasındaki konumu güçlendirebilen önemli kemerlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu kemer, WBC'nin ana dünya şampiyonluğu unvanından ayrı bir kategoride bulunuyor.

Umut Çamkıran, karşılaşmadan galip ayrılması halinde hem yenilgisiz kariyerini sürdürmeyi hem de dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda önemli bir başarı elde etmeyi amaçlıyor.

UMUT ÇAMKIRAN KİMDİR, KAÇ MAÇ KAZANDI?

Profesyonel boks kariyerini ağır sıklette sürdüren Umut Çamkıran, güçlü yumrukları ve nakavt performansıyla tanınıyor. "Real" lakabını kullanan Türk boksör, İstanbul'daki mücadeleye yenilgisiz kariyeriyle hazırlanıyor.

Organizasyonun açıkladığı kariyer istatistiklerine göre Çamkıran'ın profesyonel boks karnesi şöyle:

Toplam maç: 25

Galibiyet: 25

Mağlubiyet: 0

Nakavtla galibiyet: 23

Çamkıran, kariyeri boyunca WBC Asya ağır sıklet şampiyonluğu başta olmak üzere farklı uluslararası organizasyonlarda kemerler kazandı. İstanbul'daki karşılaşma, tecrübeli boksörün kariyerine WBC Silver unvanını eklemesi açısından büyük önem taşıyor.

MOURAD ALIEV KİMDİR? UMUT ÇAMKIRAN'IN RAKİBİ

Umut Çamkıran'ın rakibi Mourad Aliev, Fransa adına uluslararası müsabakalarda mücadele eden, Azerbaycan kökenli ağır sıklet boksörüdür. Tokyo Olimpiyatları'nda da ringe çıkan Aliev, amatör bokstaki deneyiminin ardından profesyonel kariyerine devam etti.

WBC International Silver kategorisinde şampiyonluklar yaşayan Aliev, İstanbul'da WBC Silver kemerini kazanmayı hedefliyor. Fiziksel özellikleri ve uluslararası deneyimiyle Çamkıran açısından önemli bir rakip olarak değerlendiriliyor.

İki boksörün karşılaşmasında Çamkıran'ın nakavt gücü ile Aliev'in teknik özellikleri ve mesafe kontrolü arasındaki mücadele belirleyici olabilir.

RMO8 BOKS GECESİNDE BAŞKA KİMLER RİNGE ÇIKACAK?

Topuz Sports Management ve ArenaBoxPromotion organizasyonuyla gerçekleştirilecek RMO8 Boks Gecesi'nde yalnızca Umut Çamkıran-Mourad Aliev karşılaşması yer almayacak. Farklı sıkletlerde uluslararası müsabakalar da düzenlenecek.

Açıklanan eşleşmeler arasında Luis Vela ile Fuad Tarverdi'nin WBC International kemer mücadelesi de bulunuyor. Organizasyonda Abdul Samet Salih, Samet Ersoy ve Yunus Emre Batan gibi Türk sporcuların da ringe çıkması planlanıyor.